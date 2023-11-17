Dilan Polat'ın avukatı itirafçı oldu! 300 milyon liralık sahte faturayı tek tek anlattı! İşte o itiraflar

Dilan Polat ile Engin Polat'ın kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanmasında avukatları Ahmet Gün'ün itiraflarının büyük etkisi oldu. Polat çifti ile birlikte tutuklanan Ahmet Gün, "etkin pişmanlık"tan faydalanmak isteyerek bugün savcıya ifade verdi. Ahmet Gün'ün 3 saat süren ifadesinde, Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu ve Sezgin Polat ile ilgili sahte faturalar hakkında bilgi verdi. Gün, emniyet sorgusunda 300 milyon liralık sahte faturayı itiraf etti.