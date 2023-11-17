Dilan Polat'ın avukatı itirafçı oldu! 300 milyon liralık sahte faturayı tek tek anlattı! İşte o itiraflar
Dilan Polat-Engin Polat çiftinin avukatları Ahmet Gün itirafçı oldu, 300 milyon liralık sahte faturayı itiraf etti. Sahte faturalar bakın nasıl kesilmiş? Avukat Ahmet Gün ifadesinde "Aklanan para paralar bahis parası olabilir" dedi. İşte Ahmet Gün'ün Dilan ve Engin Polat itirafları...
Dilan Polat ile Engin Polat'ın kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanmasında avukatları Ahmet Gün'ün itiraflarının büyük etkisi oldu. Polat çifti ile birlikte tutuklanan Ahmet Gün, "etkin pişmanlık"tan faydalanmak isteyerek bugün savcıya ifade verdi. Ahmet Gün'ün 3 saat süren ifadesinde, Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu ve Sezgin Polat ile ilgili sahte faturalar hakkında bilgi verdi. Gün, emniyet sorgusunda 300 milyon liralık sahte faturayı itiraf etti.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmış ve mahkemeye sevk edilen 14 kişi tutuklanmıştı.
Polat ailesi soruşturmasında en kritik isimlerden olan ve ailenin hem muhasebe işlerine bakan, hem de avukatlığını yapan Ahmet Gün, 5 Kasım'da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ahmet Gün, avukatı aracılığıyla savcılığa başvurarak "etkin pişmanlık"tan yararlanmak istediğini bildirdi.
İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirilen Ahmet Gün'ün 3 saat süren ifadesinde, savcıya sahte faturalar hakkında bilgi verdi. Sorgusunda yaklaşık 3-4 yıldır Polatlara ait şirketlerin mali müşavirliğini yaptığını belirten Gün, ifadesinde şunları anlattı: