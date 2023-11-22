Dilan Polat'ın avukatı anlattı: Cezaevinde çok ağlıyor, dışarı çıktığında...
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Dilan Polat ve Engin Polat başta olmak üzere 12 kişinin tutuklu olduğu dosyanın tüm detayları merak ediliyor. Polat Ailesi'nin avukatları Ahmet Gün'ün itirafçı olmasının ardından yeni avukatları Hüseyin Kaya oldu. Polat çiftinin yeni avukatı Kaya ise Nevşin Mengü'nün yayınına katıldı ve açıklamalarıyla gündem oldu. Kaya, Dilan Polat'a okuması için gönderdiği kitapları tek tek saydı.
Tüm Türkiye aylardır Dilan Polat ve Engin Polat çiftini konuşuyor.
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Lüks yaşantıları ve gösterişli hayatlarıyla gündemden düşmeyen Polat çifti kara para aklamak ve vergi kaçırmak suçlamalarıyla 5 Kasım günü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Her gün yeni detayların ortaya çıktığı soruşturma devam ederken Polat Ailesi'nin yeni avukatları Hüseyin Kaya açıklamalarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Dilan-Engin Polat'ın yeni avukatı Hüseyin Kaya, Nevşin Mengü'nün yayınına katılarak önemli açıklamalarda bulundu.
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