Dilan Polat'ın ardından Nevra Bilem iddiaları! Şikayetler peş peşe geldi
Tutuklu yargılanan Dilan Polat ve Engin Polat'ın ardından şimdi de sosyal medya fenomeni Nevra Bilem hakkında iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Bilem hakkında emniyet güçlerine peş peşe şikayetler yağıyor.
Sosyal medya fenomeni Nevra Bilem hakkında polise peş peşe şikayetler gidiyor. Mağdur sayısı da her geçen gün artıyor. O şikayetçilerin arasında bir depremzede de var.
Sosyal medya fenomeninin reklamını yaptığı mobilya firmasına parasını kaptıranlar haklarını aramaya başladı.
Kanal D Haber'in aktardığı bilgilere göre, fenomen mağdurları artıyor, art arda şikayetler geliyor. Onlarca kişiyi mağdur eden Nevra Bilem sosyal medya hesabından reklam yayınlamayı sürdürüyor.
Dilan Polat'tan sonra onun gibi güzellik merkezi ve milyonlarca takipçisi olan fenomenler tek tek mercek altına alındı.