Dilan Polat'ı duyanlar dilini yuttu bir günde yaptığı harcamayı açıkladı
Dilan Polat, lüks hayatına dair anları sosyal medyada sık paylaşan isimlerden biri. Eşinin yaptığı milyonluk jestlerle de konuşulan Dilan Polat, bu kez şaşırtan itirafıyla gündeme geldi. Dilan Polat bir günde yaptığı harcamayı açıkladı.
Genç yaşta annesini kaybettiği için bir süre teyzeleri tarafından büyütülen Dilan Polat, iş hayatına doğum fotoğrafçılığı ile başladı ve birçok ünlü ismin fotoğrafçılığını yaptı.
Daha sonra ise ablası ile birlikte güzellik merkezi açtı ve yakaladığı başarı ardından şube sayısını çoğalttı. Genç yaşta bir evlilik yapan Dilan Polat'ın iki çocuğu var.
Babası annesini öldürdü
İş insanı olan babasını beyin tümörü nedeniyle kaybeden Dilan Polat, yıllar sonra hayatıyla ilgili bir gerçeği itiraf etmiş, annesinin babası tarafından öldürüldüğünü açıklamıştı.
Polat, babasının yıllarca beyin tümörü nedeniyle tedavi gördüğünü, hastalığı nedeniyle meydana gelen krizlerden birinde annesini öldürdüğünü söylemişti. O anları anlatırken gözyaşlarına boğulan Polat, annesinin vücudundan yedi tane kurşun çıktığını dile getirmişti.