Dilan Polat ve Sıla Doğu Silivri Cezaevi'nde kavga çıkardı! 'Sosyetik hırsızlar da gelmiş...'
Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, Silivri'de örgüt suçlularının bulunduğu 9 numaralı yüksek güvenlikli cezaevinde 30 kişilik koğuşta kalan Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu cezaevinde kavga çıkardı. Diğer mahkumlar iki kardeşi "Sosyetik hırsızlar da gelmiş" diye karşıladı.
Kara para ve vergi kaçırma suçundan tutuklanan Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, Silivri'de örgüt suçlularının bulunduğu 9 numaralı yüksek güvenlikli cezaevinde 30 kişilik koğuşa alındı. Dilan Polat'ın tek kişilik hücreye geçme talebi reddedildi. Sıla Doğu ise havalandırmada kendisine 'Sosyetik hırsız' diye laf atan mahkum ile kavga etti.
Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, Silivri'de karantina koğuşundan çıkarılarak örgüt suçlularının bulunduğu 9 numaralı cezaevinde 30 kişilik koğuşa alındı. Dilan Polat'ın tek kişilik hücreye geçme talebi reddedildi.
Doğru düzgün beslenmediği için bağışıklık sistemi çöken Dilan Polat, ağrıları nedeniyle doktora üç kez muayene oldu. Dilan Polat'a orta kulak iltihabı teşhisi konuldu. Polat, koğuşta da kimseyle konuşmuyor.
Sıla Doğu ile diğer tutuklular arasında bir de kavga yaşandı. Havalandırma saatinde bir tutuklu, Sıla Doğu'ya "Sosyetik hırsızlar da burada" diye laf attı. Buna sinirlenen Sıla Doğu, kadın tutuklunun üzerine yürüdü.