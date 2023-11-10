Dilan Polat ve Sıla Doğu Silivri Cezaevi'nde kavga çıkardı! 'Sosyetik hırsızlar da gelmiş...'

Sıla Doğu ile diğer tutuklular arasında bir de kavga yaşandı. Havalandırma saatinde bir tutuklu, Sıla Doğu'ya "Sosyetik hırsızlar da burada" diye laf attı. Buna sinirlenen Sıla Doğu, kadın tutuklunun üzerine yürüdü.