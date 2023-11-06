Dilan Polat ve Engin Polat’ın ifadeleri ortaya çıktı vergisel bir hata yanlışlık yapmış olabiliriz
Tutuklanarak ceza evine gönderilen Dilan Polat ve Engin Polat’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Engin Polat ifadesinde, “Vergisel bir hata var ise de bunun cezasını ödemeye hazırım. Biz örgüt değiliz, bir aile şirketiyiz” dedi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüpheliler hakkında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.
Geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleştirilen operasyonda, Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Kürşat Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün’ün de aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına aldı. 4 gün süren emniyetteki işlemlerinin ardından Dilan Polat ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheliden 18’i Anadolu Adalet Saray’ına getirildi. Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliğince Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan Dilan Polat ve Engin Polat'ın savcılık ifadelerine ulaşıldı.
“Kara para diye tabir edilen yasa dışı paraların geldiğini hiç bilmiyorum”
Dilan Polat ifadesinde, "Benim ortağı olduğum şirketler güzellik merkezidir. Kadınlara güzellik ile ilgili hizmetler veriyoruz. Ben reklam yüzüyüm. Aile şirketlerimizin, ürün tanıtım reklamlarını yapıyorum, şube reklamlarını yapıyorum. Kendi güzellik merkezimde bulunan çalışanların eğitimleri ve disiplinleri ile ilgileniyorum. Benim asıl işim reklamdır. Ben sadece reklam yapıyorum. Fatura kesmeyi bilmem. Şirketlerde mali müşavirler olduğunu biliyorum, vergi işleri ile onların ilgilendiğini biliyorum. Bu şirketlere kara para diye tabir edilen yasa dışı paraların geldiğini hiç bilmiyorum. Öyle bir şeye şahitlik etmedim” dedi.
“Bahsin ne olduğunu bilmem”
Dilan Polat, “Ben bahsin ne olduğunu bilmem. Gelen paraların yasa dışı bahis ile ilgili bir ilgisi yoktur. Böyle bir şeyi kimseden duymadım. Biz aileyiz, örgüt diye bir şey olamaz. Eşimin ailesi kendi ailem olmadığı için benim ailem gibi oldu. Vergi konularını bildiğim kadarıyla mali müşavir ve muhasebecilerimiz hallediyor. Benim sahte fatura, naylon fatura gibi şeylerle bir ilgim yoktur. Fatura kesmeyi bile bilmem işimizin ticari boyutu ile eşim ilgileniyor. Üzerime atılı suçları ben işlemedim bunlar ile bir alakam yoktur. Tutuksuz yargılanmama karar verilsin” dedi.