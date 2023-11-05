Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı! Dilan Polat sorguda ağladı duruşmada bayıldı! Aylık kazançları ne kadar?

Kara para aklama ve vergi kaçırma dahil ir dizi suçlamayla gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat çifti, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri İstanbul Anadolu Adliyesi'nde gece yarısı saat 03.45 sularında tutuklandı. Emniyetteki sorgusu sırasında sürekli ağlayan Dilan Polat, hakimlik sorgusu sırasında bayıldı. Polat çiftiyle birlikte aralarında Sıla Doğu ve Sezgin Polat da dahil olmak üzere 12 kişi tutuklandı. Dilan Polat ve Engin Polat'ın emniyetteki sorgusu 6 saat sürerken, kendilerine tam 66 sayfa soru yöneltildi. Dilan Polat'a 26 sayfa soru sorulurken, Engin Polat'a 46 sayfa soru yöneltildi.