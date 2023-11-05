Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı! Dilan Polat sorguda ağladı duruşmada bayıldı! Aylık kazançları ne kadar?
Kara para aklama ve vergi kaçırma dahil bir dizi suçlamayla gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat gece yarısı saat 03.45 sularında tutuklandı. Emniyetteki 6 saatlik ifade sırasında sürekli ağlayan Dilan Polat, Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusu sırasında da bayıldı. Dilan Polat, 'şirket işlerini Engin ve muhasebeci takip ediyordu' derken, Polat çifti aylık gelirlerini de 150-200 bin TL olarak açıkladı.
Kara para aklama ve vergi kaçırma dahil ir dizi suçlamayla gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat çifti, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri İstanbul Anadolu Adliyesi'nde gece yarısı saat 03.45 sularında tutuklandı. Emniyetteki sorgusu sırasında sürekli ağlayan Dilan Polat, hakimlik sorgusu sırasında bayıldı. Polat çiftiyle birlikte aralarında Sıla Doğu ve Sezgin Polat da dahil olmak üzere 12 kişi tutuklandı. Dilan Polat ve Engin Polat'ın emniyetteki sorgusu 6 saat sürerken, kendilerine tam 66 sayfa soru yöneltildi. Dilan Polat'a 26 sayfa soru sorulurken, Engin Polat'a 46 sayfa soru yöneltildi.
Aylık kazancımız 150-200 bin TL
Emniyetteki sorgularında kendilerine yöneltilen suçlamaları reddeden Dilan ve Engin Polat çifti sadece ticari faaliyet yaptıklarını ve vergilerini ödediklerini ifade ettiler. Polat çifti aylık gelirlerinin 150 ile 200 bin lira olarak beyan ettikleri öğrenildi.
Ağlayarak Engin Polat'ı suçladı
Dilan Polat ve Engin Polat'ın ifade verme işlemleri 6 saat sürdü. Dilan Polat'ın sorgu sırasında ağladığı ve bütün şirket hareketlerinden eşi Engin Polat ile muhasebecilerin ilgilendiğini, kendisinin sadece reklam yüzü olduğunu söylediği öğrenildi.
Yolsuzluk yapmadık para biriktirdik
Engin Polat ise ifadesinde hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek, “Şirket açtım kapattım doğru, battı şirketim. Yolsuzluk yapmadık, bu paraları biriktirdik. Çalıştık emek verdik" dediği öğrenildi.