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Dilan Polat tahliye olacak mı? Adli Tıp'a sevk edilmişti rapor hazırlandı

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Dilan Polat tahliye olacak mı? Adli Tıp'a sevk edilmişti rapor hazırlandı

Geçtiğimiz günlerde Adli Tıp'a sevk edilen Dilan Polat'ın poliklinikte tedavisi yapıldıktan sonra sağlık durumunun iyi olmasından dolayı cezaevine koşullarında devam etmesine oy birliğiyle karar verildi.

Dilan Polat tahliye olacak mı? Adli Tıp'a sevk edilmişti rapor hazırlandı

 Kasım ayından beri tutuklu olan Polat çiftiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sabah'ta yer alan habere göre  cezaevinde kesici aletle kendini yaralamasından sonra avukatının tahliye talep ettiği ve Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Dilan Polat hakkında Adli Tıp raporunu hazırladı.

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Dilan Polat tahliye olacak mı? Adli Tıp'a sevk edilmişti rapor hazırlandı

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 3. İhtisas Kurulu raporunu hazırladı.

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Dilan Polat tahliye olacak mı? Adli Tıp'a sevk edilmişti rapor hazırlandı

Raporda Dilan Polat'ın tedavisinin yapıldığı, tedavi bitiminde sağlığının iyi olduğu ve cezaevi koşullarında kalabileceği belirtildi.

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Dilan Polat tahliye olacak mı? Adli Tıp'a sevk edilmişti rapor hazırlandı

Şüpheli Dilan Polat'ın tedavisi sonrası cezaevine geri götürülmesine oy birliğiyle karar verildi.

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