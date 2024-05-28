Dilan Polat tahliye olacak mı? Adli Tıp'a sevk edilmişti rapor hazırlandı

Kasım ayından beri tutuklu olan Polat çiftiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sabah'ta yer alan habere göre cezaevinde kesici aletle kendini yaralamasından sonra avukatının tahliye talep ettiği ve Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Dilan Polat hakkında Adli Tıp raporunu hazırladı.