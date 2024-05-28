Dilan Polat tahliye olacak mı? Adli Tıp'a sevk edilmişti rapor hazırlandı
Geçtiğimiz günlerde Adli Tıp'a sevk edilen Dilan Polat'ın poliklinikte tedavisi yapıldıktan sonra sağlık durumunun iyi olmasından dolayı cezaevine koşullarında devam etmesine oy birliğiyle karar verildi.
Kasım ayından beri tutuklu olan Polat çiftiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sabah'ta yer alan habere göre cezaevinde kesici aletle kendini yaralamasından sonra avukatının tahliye talep ettiği ve Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Dilan Polat hakkında Adli Tıp raporunu hazırladı.
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 3. İhtisas Kurulu raporunu hazırladı.
Raporda Dilan Polat'ın tedavisinin yapıldığı, tedavi bitiminde sağlığının iyi olduğu ve cezaevi koşullarında kalabileceği belirtildi.
Şüpheli Dilan Polat'ın tedavisi sonrası cezaevine geri götürülmesine oy birliğiyle karar verildi.