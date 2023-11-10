Dilan Polat Silivri Cezaevi'nde para basıyor! 'Enercii' 100 milyonu geçti 5 milyon TL kazandırdı
TÜRKİYE son haftalarda sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ı konuştu. Kara para aklama ve vergi kaçırma iddiası ile tutuklanan Dilan Polat'ın geçtiğimiz aylarda seslendirdiği 'Enercii' şarkısı, soruşturmanın popülerliği sayesinde Youtube'da 100 milyon izlenmeye ulaştı. Polat şimdiden 5 milyon lira gelir elde etti.
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında olduğu kişiler, tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderildi. Sosyal medya fenomeni cezaevinde de para kazanmaya devam ediyor.
Dilan-Engin Polat çifti, tutuklandıktan sonra yüksek güvenlikli Marmara Cezaevi'ne sevk edildi. Herkes, lüks araçları ve gösterişli hayatıyla dikkat çeken Dilan Polat'ın geçtiğimiz aylarda seslendirdiği 'Enercii' şarkısı, Youtube'da 100 milyon izlenmeye ulaştı. Polat şimdiden 5 milyon lira gelir elde etti.
Kendisi Silivri'de şarkısı zirvede
Yaşadıkları lüks yaşamları nedeniyle, milyonlarca insanın pembe dizi izler gibi hayatlarını takip ettiği Dilan-Engin Polat çifti, şu an cezaevinde. Kara para aklama, vergi kaçırma gibi birçok suçtan ifade veren ikili, Silivri Cezaevi'nde bulunuyor.
Dilan Polat'ın içeriye girmeden önce seslendirip klip çektiği 'Enercii' isimli şarkısı ise Youtube listelerinin zirvesinde.