Dilan Polat Silivri Cezaevi'nde para basıyor! 'Enercii' 100 milyonu geçti 5 milyon TL kazandırdı

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında olduğu kişiler, tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderildi. Sosyal medya fenomeni cezaevinde de para kazanmaya devam ediyor.