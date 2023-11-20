Dilan Polat ile aynı masada oturan Eylül Öztürk hakkında bomba iddia: "Amerika'dan peşin parayla 11 daire aldı..."
Lüks yaşantılarıyla ön plana çıkan Dilan Polat - Engin Polat çifti kara para soruşturmasında tutuklandı. Gelişme üzerine gözler diğer fenomenlere çevrildi ve 600'den fazla fenomen mercek altına alındı. Gündemde bu kez Dilan Polat ile aynı masada oturan güzellik salonu sahibi Eylül Öztürk vardı.
Dilan Polat ve eşi Engin Polat kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklandı. Operasyonun ardından, gözler diğer sosyal medya fenomenlerine çevrildi ve 600'den fazla fenomen mercek altına alındı. Gündemde bu kez, güzellik merkezi açan ve kendi markasını kuran Eylül Öztürk vardı.
Takvim gazetesinin haberine göre seneler önce bir sitede paylaştığı videolarla tanınan Eylül Öztürk, kısa sürede servetine servet kattı. Oğlunu ABD'de dünyaya getirdi, eşine aldığı lüks araçlarla şov yaptı.
Son dönemde hızla milyoner olan sosyal medya fenomenleri kervanına o da katıldı. Kısa bir süre önce 'çocuklarımın eğitimi için' diyerek Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı.
Ancak hakkında soruşturma başlatılan ve tutuklanan Dilan ve Engin Polat ile aynı masada oturan Eylül Öztürk ile ilgili bomba iddialar ortaya atıldı.