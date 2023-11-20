Dilan Polat ile aynı masada oturan Eylül Öztürk hakkında bomba iddia: "Amerika'dan peşin parayla 11 daire aldı..."

Dilan Polat ve eşi Engin Polat kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklandı. Operasyonun ardından, gözler diğer sosyal medya fenomenlerine çevrildi ve 600'den fazla fenomen mercek altına alındı. Gündemde bu kez, güzellik merkezi açan ve kendi markasını kuran Eylül Öztürk vardı.

