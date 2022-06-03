Dilan Polat hız kesmeden devam ediyor! Önce saldırıya uğradı sonra ödülünü aldı..

Saldırıya uğradı!

Başarılı iş kadınları arasında yer alan Güzellik salonu işletmecisi Dilan Polat, geçtiğimiz günlerde tanımadığı bir kadın tarafından iş yerinde bir saldırıya uğramıştı. O anlarla ilgili paylaşım yapan Dilan Polat sevenlerini korkuttu.

Dilan Polat, 'Dijital Dünyanın Enleri ve Şehrin En iyileri'nin seçildiği gecede 'Yılın En İyi Genç İş Kadını' ödülünü aldı. Eşi Engin Polat ile paylaştığı kareler takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.