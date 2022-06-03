Dilan Polat hız kesmeden devam ediyor! Önce saldırıya uğradı sonra ödülünü aldı..
Sosyal medya fenomeni ve başarılı iş kadını Dilan Polat geniş kitlesiyle milyonlara hitap ediyor. Geçtiğimiz günlerde iş yerinde uğradığı saldırı sonucu gündeme gelmişti. 'Yılın En İyi Genç İş Kadını' ödülünü alan Polat, eşi Engin Polat ile paylaştığı karelerle bu anları ölümsüzleştirdi. Başarılı iş kadını eşinin doğum gününü bakın nasıl kutladı..
Saldırıya uğradı!
Başarılı iş kadınları arasında yer alan Güzellik salonu işletmecisi Dilan Polat, geçtiğimiz günlerde tanımadığı bir kadın tarafından iş yerinde bir saldırıya uğramıştı. O anlarla ilgili paylaşım yapan Dilan Polat sevenlerini korkuttu.
Dilan Polat, 'Dijital Dünyanın Enleri ve Şehrin En iyileri'nin seçildiği gecede 'Yılın En İyi Genç İş Kadını' ödülünü aldı. Eşi Engin Polat ile paylaştığı kareler takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
''Annemin öldüğü o günde kaldım''
Geçtiğimiz dönem de Katarsis programına katılarak hayatıyla ilgili bilgiler paylaşan Dilan Polat sevenlerini üzdü. Anlattıklarıyla gündeme bomba gibi düşen Polat başarılarıyla bir kez daha anıldı.
Süpriz doğum günü
Eşi Engin Polat için düzenlediği doğum günü partisinde bir çok sosyal medya fenomeni yakınlarını davet eden Dilan Polat eşine büyük bir jest daha yaptı.
Ebru Polat'ın ve Alişan'ın sahne aldığı parti takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.