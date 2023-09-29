Dilan Polat hastanelik oldu Instagram hesabını kapattı
Yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Dilan Polat Instagram hesabını kapattı. Eşi Engin Polat ise Dilan Polat’ın hastaneye kaldırıldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. İddiaları ortaya atanlara dava açacaklarını belirten Engin Polat, "Ülkemizde yatırımlarımız devam ediyor. Ülkemize döviz çekmek için çalışıyoruz.” dedi.
Sosyal medya fenomeni ve iş insanı Dilan Polat, Instagram hesabını kapattı. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan ve ameliyat olacağını açıklayan Polat'ın hastanelik olduğu ortaya çıktı.
Hastanede odasından fotoğraf paylaşımı yapan Engin Polat; "Kan değerleri düşmediği için bir süre hastanede takip edilmesi gerecek ama yine iyi olacak. Dualarınız bizimle olsun." ifadelerini kullandı.
Saçlarına dolarlar takan, kahvesinin içine altın tozu döken, çiçeklere altın serpen, son model araçlar, helikopterler ve özel uçaklarla sosyal medyada gündemden düşmeyen Engin-Dilan Polat çiftinin mal varlığı ve para kaynakları son günlerde birçok kişi tarafından sorgulanıyordu.
Gözyaşlarına boğulan Dilan Polat, vergi kaçırdığı iddiaları için "Biz gibi insanlara neler yakıştırdılar. Biz vatanını, milletini, devletini gerçekten seven insanlarız.” sözleriyle yalanlamıştı.