Dilan Polat, eşi Engin Polat ve kardeşi Sıla Doğu gözaltına alındı! Kanıtları yok etmişler
Sosyal medyadan lüks hayatları ile ilgili yaptıkları görgüsüz paylaşımlarla herkesin dikkatini çeken Dilan Polat ve Engin Polat çifti gece yarısı operasyonuyla gözaltına alındı. Kara para aklama soruşturması geçiren ve tüm mallarına el konulan Polat çifti, kanıtları yok etmekle suçlanıyor.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından mal varlıklarına el konulan ve haklarında ‘suç örgütü kurmak ve yönetmek’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak’ ve ‘Vergi Usul Kanunu’na muhalefet’ olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma başlatılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat, gece yarısı baskınıyla gözaltına alındı. Polat çiftiyle birlikte Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu dahil birçok kişi de gözaltına alındı. Dilan Polat'ın gözaltına alınmadan saatler önceki veda paylaşımı dikkat çekti.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametlerinde gözaltına alınan Dilan-Engin Polat çifti ve beraberindekiler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne getirildi.
Dilan ve Engin Polat çifti ile birlikte Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, Polat çiftinin mali işlerini yürüttüğü belirtilen Ahmet Gün ve Kürşat Polat da gözaltına alınanlar arasında yer aldı. Zanlılar Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
Dilan-Engin Polat çifti hastaneye getirilirken, gazetecilerin sorularını cevapsız bıraktı. Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu ise, "İfademizi vereceğiz, o kadar" dedi.