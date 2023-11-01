Dilan Polat, eşi Engin Polat ve kardeşi Sıla Doğu gözaltına alındı! Kanıtları yok etmişler

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından mal varlıklarına el konulan ve haklarında ‘suç örgütü kurmak ve yönetmek’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak’ ve ‘Vergi Usul Kanunu’na muhalefet’ olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma başlatılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat, gece yarısı baskınıyla gözaltına alındı. Polat çiftiyle birlikte Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu dahil birçok kişi de gözaltına alındı. Dilan Polat'ın gözaltına alınmadan saatler önceki veda paylaşımı dikkat çekti.