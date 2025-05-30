Dilan Polat, Diyarbakır’daki işyerinin açılışında Kürtçe şarkı söyleyip erbane eşliğinde dans etti

Açılışta Kürtçe Performans ve Erbane

Diyarbakır’daki açılışta ise farklı bir imaj çizmeye çalışan Dilan Polat, sahnede Kürtçe şarkı söyleyerek erbane eşliğinde dans etti. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, bazı kullanıcılar bunu “imaj temizleme çabası” olarak yorumladı. Diğer yandan bölgedeki bazı katılımcılar açılışta yerel kültüre verilen yerden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.