Dilan Polat, Diyarbakır’daki işyerinin açılışında Kürtçe şarkı söyleyip erbane eşliğinde dans etti
Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Dilan Polat, Diyarbakır’daki yeni işyerinin açılışında Kürtçe şarkı söyleyip erbane eşliğinde dans etti. Bu renkli görüntüler, açılışa katılan bazı kesimler tarafından olumlu karşılanırken, sosyal medyada ise tepki gösterenler oldu.
Polat, daha önce kara para aklama ve vergi kaçakçılığı gibi suçlamalarla gündeme gelmiş, hakkında açılan davalar sonrası tutuklanmıştı. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran süreçte serbest bırakılmayan Polat, özellikle lüks yaşam tarzı ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık halktan tepki toplamıştı.
Açılışta Kürtçe Performans ve Erbane
Diyarbakır’daki açılışta ise farklı bir imaj çizmeye çalışan Dilan Polat, sahnede Kürtçe şarkı söyleyerek erbane eşliğinde dans etti. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, bazı kullanıcılar bunu “imaj temizleme çabası” olarak yorumladı. Diğer yandan bölgedeki bazı katılımcılar açılışta yerel kültüre verilen yerden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.
Polat’ın hukuki süreçleri henüz kapanmamışken gerçekleştirdiği bu tür etkinlikler, bazı çevrelerce "halkla arasını düzeltme hamlesi" olarak değerlendiriliyor. Özellikle Kürtçe şarkı ve erbane performansı, “bir halkla ilişkiler stratejisi” olarak nitelendirildi.
Dilan Polat’ın Diyarbakır’daki açılışı, geçmişe dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Kamuoyunda ve özellikle sosyal medyada “yeniden sahneye dönüş” olarak algılanan bu etkinliğin, hakkında devam eden davalar ve toplumsal algı açısından nasıl bir etki yaratacağı merak konusu.