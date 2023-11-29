Dilan Polat cezaevinden ilk röportajını verdi! İntihar edecek mi? Cezaevi günleri nasıl geçiyor?
Türkiye’nin konuştuğu isimlerin başında gelen Dilan Polat, cezaevine girdikten sonra ilk röportajını verdi. İntihar iddiası doğru mu? Kardeşi Sıla Doğu ile cezaevinde kavga etti mi? Geleceğini nasıl görüyor? Eşi Engin Polat'ı suçluyor mu? İşte cevapları...
Eşi Engin Polat ile birlikte kara para aklamak vee vergi kaçırmak dahil bir dizi suçtan tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, cezaevinden ilk röportajını verdi. Odatv'nin sorularını cevaplayan Dilan Polat, cezaevi günlerini ve yaşananları anlattı. İşte Dilan Polat'a avukatı Hüseyin Kaya aracılığıyla sorulan sorular ve verdiği cevaplar...
- Davanın gidişatı hakkında herhangi bir iyimserliğiniz var mı?
Ben davanın nasıl gittiğine dair çok bir şey bilmiyorum ama avukatım soruşturmanın normal gittiğini, vergiyle ilgili sorunlarımız olduğunu söylüyor. Davanın nasıl gittiğinden ziyade varsa bizim devletimize bir borcumuz cezası neyse ödeyeceğiz. Bu konuları ihmal etmişiz, bundan dolayı tabii ki mahcubuz.
- Geleceğinizi nasıl görüyorsunuz?
Gençlikten, bir anda imkan sahibi olmaktan kaynaklanan sorumsuzluklarımız oldu bundan dolayı zaten üzüntülerimizi ve pişmanlıklarımızı dile getiriyoruz. Buradan daha basiretli, daha temkinli ve daha faydalı işler yaparak çıkacağız, öyle dua ediyorum.
'750 bin lira harcıyorum' sözü için pişman mı
- "Bazen günde 750 bin lira harcıyorum" sözünden dolayı pişmanlığınız var mı?
Günlük para harcamam biraz medyayla ilgili. Birkaç kişiyle çekişmemizden kaynaklanan bir şey. Her gün bu kadar para harcanmasının mümkün olmadığını hepimiz biliriz. Bir tarafıyla ortalama bir Türk vatandaşı gibi yaşarken, işimiz gereği ve bu sosyal medyanın vermiş olduğu zihinsel mecburiyetler mi diyeyim sosyal dayatmalar mı diyeyim…