Dilan Polat akıl hastanesine yatırıldı! 'Deli' numarasıyla hapisten yırtmaya mı çalışıyor?

Dian Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya, müvekkilinin çocuklarını çok özlediğini ve bu yüzden psikolojisinin bozulduğunu söyledi. Kaya, Polat'ın yürümekte zorlandığını ve yüzünde uyuşma olduğunu da ifade etti.