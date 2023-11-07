Dilan Polat, Adnan Hoca'nın 'Kedicik'lerine komşu oldu! Kardeşiyle aynı koğuşta kalıyor

Kara para soruşturması kapsamında tutuklanan Dilan ve Engin Polat çifti aynı dosyadan tutuklanan 12 kişiylebirlikte Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne gönderildi. Dilan Polat, Adnan Hoca'nın 'Kedicikleri' ile komşu olurken, koğuş arkadaşı ise kardeşi Sıla Doğu oldu. Günlük 750 bin lira harcadığı açıklamasıyla tanınan Dilan Polat, cezaevinde ayda en fazla 10 bin TL harcayabilecek. Onu da istediği gibi değil.