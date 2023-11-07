Dilan Polat, Adnan Hoca'nın 'Kedicik'lerine komşu oldu! Kardeşiyle aynı koğuşta kalıyor
Kara para soruşturması kapsamında tutuklanan Dilan Polat, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde Adnan Hoca dosyasından tutuklu 'Kedicikler'le komşu oldu. İlk geceyi kardeşi Sıla Doğu ile aynı cezaevinde geçirdi.
Kara para soruşturması kapsamında tutuklanan Dilan ve Engin Polat çifti aynı dosyadan tutuklanan 12 kişiylebirlikte Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne gönderildi. Dilan Polat, Adnan Hoca'nın 'Kedicikleri' ile komşu olurken, koğuş arkadaşı ise kardeşi Sıla Doğu oldu. Günlük 750 bin lira harcadığı açıklamasıyla tanınan Dilan Polat, cezaevinde ayda en fazla 10 bin TL harcayabilecek. Onu da istediği gibi değil.
Kediciklerle aynı cezaevinde kalacak
Dilan Polat ve Engin Polat’ın da arasında olduğu 12 kişi, tutuklanmalarının ardından yüksek güvenlikli olduğu için İstanbul Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne konuldu. Dilan Polat’ın kaldığı kadınlar bölümünde Adnan Oktar’ın ‘kedicikleri’ ile terör örgütü üyesi soruşturmalarında tutuklanan kadınlar da kalıyor.
Cezaevi kurallarını öğrendi
Üst aramasından geçirildikten sonra karantina koğuşuna alınan Dilan Polat’ın yanına kardeşi Sinem Sıla Doğu ve aynı dosyadan tutuklanan Nilgül Yılmaz da verildi. Oldukça yorgun görünen Dilan Polat, cezaevine kabul işlemlerini yapan memurlara çocuklarıyla nasıl görüşebileceğini sordu. Dilan Polat’a haftada 10 dakika telefon görüşmesi yapabileceği, ayda 3 kez kapalı görüşe çıkabileceği, bir kez ise açık görüşte ailesiyle görüşebileceği anlatıldı.
İsterse oğlunu yanına alabilecek
Cezaevi görevlileri Dilan Polat’a isterse 6 yaşından küçük olan oğlunu da yanına alabileceğini hatırlattı. Ancak Dilan Polat bu söylenenler karşısında üzüldü ve gözyaşlarını tutamadı. Cezaevi görevlileri de Dilan Polat’a, “Çocuklarınızın iyi olduğu konusunda haberler çıkıyor. Merak etmeyin” diyerek moral vermeye çalıştı.