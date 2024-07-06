Dilan-Engin Polat'a 40 yıla kadar hapis istemi: İddianamesinin detayları belli oldu
Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheliye yönelik iddianame hazırlandı. Polat çiftine 'örgüt kurma', 'suçtan kaynaklı malvarlığı değerlerini aklama' ve Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçlarından 40'ar yıla kadar hapis cezası istendi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile yakınlarına yönelik yürütülen geniş çaplı kara para aklama ve suç örgütü kurma soruşturmasında kritik bir aşamaya geldi.
Savcılık, 28 şüpheli hakkında 75 sayfalık kapsamlı bir iddianame hazırlayarak, bu dosyada yer alan suçlamaların detayları da öğrenildi.
Sabah'ın haberine göre; Dilan ve Engin Polat çiftine yöneltilen suçlamalar, kapsamlı bir örgütlü suç yapısına işaret ediyor.
İddianamede, çiftin suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, ve 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet etme gibi ciddi suçlardan yargılanmaları talep ediliyor.