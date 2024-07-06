Dilan-Engin Polat'a 40 yıla kadar hapis istemi: İddianamesinin detayları belli oldu

İddianamede, çiftin suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, ve 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet etme gibi ciddi suçlardan yargılanmaları talep ediliyor.