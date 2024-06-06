Dilan - Engin Polat davasında sürpriz gelişme: Hakim davadan çekildi

Kararı avukat baskısı nedeniyle aldığı ortaya çıktı

Hakim, çekilme kararının nedenlerini detaylı bir şekilde açıkladığı dilekçesinde, Dilan Polat'ın avukatı Av. Hüseyin Kaya'nın kendisiyle özel olarak görüşmek için baskı yaptığını iddia etti.