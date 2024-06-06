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Dilan - Engin Polat davasında sürpriz gelişme: Hakim davadan çekildi

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Dilan - Engin Polat davasında sürpriz gelişme: Hakim davadan çekildi

Fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın azmettiricilik suçlamasıyla yargılandığı davada, Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi davadan çekilme kararı aldı.

Dilan - Engin Polat davasında sürpriz gelişme: Hakim davadan çekildi

Geçtiğimiz kasım ayından bu yana tutuklu bulunan fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın azmettiricilik suçlamasıyla yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı.

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Dilan - Engin Polat davasında sürpriz gelişme: Hakim davadan çekildi

Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi, davadan çekilme kararı aldı. Bu sürpriz kararın gerekçelerini anlatan dilekçe ortaya çıktı.

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Dilan - Engin Polat davasında sürpriz gelişme: Hakim davadan çekildi

Kararı avukat baskısı nedeniyle aldığı ortaya çıktı

Hakim, çekilme kararının nedenlerini detaylı bir şekilde açıkladığı dilekçesinde, Dilan Polat'ın avukatı Av. Hüseyin Kaya'nın kendisiyle özel olarak görüşmek için baskı yaptığını iddia etti.

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Dilan - Engin Polat davasında sürpriz gelişme: Hakim davadan çekildi

Hakim, duruşma sırasında ve sonrasında yaşanan olayları ve avukatın taleplerini reddettiğini, buna rağmen Av. Kaya'nın ısrarcı tavırlarını sürdürdüğünü belirtti.

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