Dilan-Engin Polat çifti İstanbul'u terk etti! Gözaltına alınma korkusuyla...

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından mal varlıklarına el konulan ve haklarında ‘suç örgütü kurmak ve yönetmek’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak’ ve ‘Vergi Usul Kanunu’na muhalefet’ olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma başlatılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat dün bir açıklama yayınlayarak özür diledi. Soruşturma genişletilirken, Dilan Polat ve Engin Polat'ın mali işlerine bakan Avukat Ahmet Gün ve 28 yakınının (1. ve 2 .derece akrabaları) mal varlıklarına tedbir konulduğu ortaya çıktı.