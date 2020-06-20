Dilan Deniz Çiçek yeni dizisi ve yeni filmiyle geri dönüyor Çukur'da oynuyordu
Show TV'de yayımlanan Çukur dizisinde oynayan Dilan Çiçek Deniz, yeni dizisi ve yeni filmiyle beraber ekranlara geri dönüyor.
Çukur'da Sena karakterine hayat veren ve ayrılmasıyla herkesi üzen Dilan Deniz Çiçek, Çukur dizisinden ayrıldıktan sonra eğitim programlarına odaklanmıştı. Sinema filmi ile gündemde olan ve önümüzdeki hafta çekimleri başlayacak yeni dizisi için hazırlık yapan Dilan Çiçek Deniz, değiştirdiği saç stiliyle dikkat çekti.
Güzel oyuncu, bugünlerde seyirciyle buluşan Metin Akdülger ile başrolü paylaştığı "Yarına Tek Bilet" filmi için kamera karşısına kaküllü saçıyla geçmişti. Deniz, rol arkadaşı Burak Deniz ile önümüzdeki hafta çekimlere başlayacağı "Yarım Kalan Aşklar" dizisi için de saç imajını değiştirdi.
"Bu küçük yenilikle çok özlediğim setlere kavuşmanın da mutluluğunu yaşıyorum" diye konuşan güzel oyuncu, durgun karantina dönemi sonrasında başlayan iş yoğunluğundan memnun olduğunu belirtti.
Peki, Dilan Deniz Çiçek kimdir?
Dilan Çiçek Deniz, 28 Şubat 1995’te Sivas’ta doğmuştur. Annesi ve babası öğretmendir. Babasının adı Orhan Deniz, annesinin adı Hale Temizyürek'dir. Lisedeyken üç sene boyunca tiyatro eğitimi almıştır.