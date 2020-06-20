Dilan Deniz Çiçek yeni dizisi ve yeni filmiyle geri dönüyor Çukur'da oynuyordu

Çukur'da Sena karakterine hayat veren ve ayrılmasıyla herkesi üzen Dilan Deniz Çiçek, Çukur dizisinden ayrıldıktan sonra eğitim programlarına odaklanmıştı. Sinema filmi ile gündemde olan ve önümüzdeki hafta çekimleri başlayacak yeni dizisi için hazırlık yapan Dilan Çiçek Deniz, değiştirdiği saç stiliyle dikkat çekti.