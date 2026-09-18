Dilan Çıtak'tan mutluluk pozu! Eşi ile karesi olay
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak sesi ve özel yaşamı ile gündemden düşmüyor. Polemikleri ve ailesi ile yaşadığı sıkıntılar ile konuşulan Dilan Çıtak'ın bir dönem eşinden ayrılacağı iddiaları konuşulmuştu. İşte çiftten gelen mutluluk pozu...
İbrahim Tatlıses ile yaşadığı sorunlarla sık sık gündeme gelen Dilan Çıtak, bu kez eşi Levent Dörter'e yazdığı doğum günü mesajıyla konuşuldu. Zaman zaman ayrılık iddialarıyla karşı karşıya kalan çiftin evliliğine ilişkin Çıtak'ın paylaşımındaki sözler dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, eşine duyduğu güveni anlatırken “Herkes gitse sen kalırsın” dedi.
Dilan Çıtak, eşi Levent Dörter'in doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla kutladı. Zaman zaman ayrılık iddialarıyla gündeme gelen çiftin ilişkisinde Çıtak'ın eşine duyduğu güveni anlattığı sözler öne çıktı. Şarkıcının “Herkes gitse sen kalırsın” mesajı, paylaşımın en dikkat çeken bölümü oldu.
EŞİNE DOĞUM GÜNÜNDE DUYGUSAL MESAJ
Uzun yıllar birlikte olduğu Levent Dörter ile 2022 yılında evlenen Dilan Çıtak, eşinin doğum gününe özel bir paylaşım yaptı. İbrahim Tatlıses ile yaşadığı aile içi sorunlarla da gündeme gelen şarkıcı, bu kez sosyal medya hesabından eşine seslendi.
“ARKAMDA HEP SENİN OLDUĞUNU BİLİYORUM”
Çıtak, evliliklerinde eşinin kendisine verdiği desteği şu sözlerle anlattı: “Nazımı da kaprisimi de derdimi de sevincimi de en çok sen çekiyorsun.
Ben dünyaya kafa tutarken arkamda hep senin olduğunu bilmenin rahatlığıyla biraz fazla şımarıyorum belki.”
“HERKES GİTSE SEN KALIRSIN”
Paylaşımının devamında Levent Dörter'e duyduğu güveni vurgulayan Dilan Çıtak, doğum günü mesajını şu ifadelerle tamamladı:
“Çünkü biliyorum; herkes gitse sen kalırsın, herkes yorulsa sen benim için yine uğraşırsın. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun kocam bey.”
Çift hakkında geçmişte zaman zaman ayrılık iddiaları ortaya atılmış, ikili bu söylentileri yalanlamıştı. Çıtak'ın son paylaşımında ise eşine duyduğu sevgi ve güven ön plana çıktı.