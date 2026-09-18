Dilan Çıtak'tan mutluluk pozu! Eşi ile karesi olay

“HERKES GİTSE SEN KALIRSIN”

Paylaşımının devamında Levent Dörter'e duyduğu güveni vurgulayan Dilan Çıtak, doğum günü mesajını şu ifadelerle tamamladı:

“Çünkü biliyorum; herkes gitse sen kalırsın, herkes yorulsa sen benim için yine uğraşırsın. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun kocam bey.”