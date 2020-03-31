Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter'in koronavirüs testi pozitif çıktı!

İlk kez virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı zaman Levent Dörter, sevenlerini şu sözlerle uyardı: "Dünden beri hiç bir telefona bakamadım. Arayan soran, geçmiş olsun dileklerini ileten herkes sağ olun. Ben evden dışarı sadece market için çıktım ya da marketten geleni eve aldım.