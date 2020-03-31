Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter'in koronavirüs testi pozitif çıktı!
Geçtiğimiz hafta sonu koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırılan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in müzisyen sevgilisinin test sonucu pozitif çıktı.
Hafta sonu sosyal medya hesabı Instagram'dan korona virüs şüphesiyle hastaneye yatırıldığını duyuran Dilan Çıtak Tatlıses'in sevgilisi Levent Dörter'den üzücü haber geldi. Dörter, Instagram'dan yaptığı paylaşımla test sonuçlarının pozitif çıktığını söyledi.
Müzisyen Levent Dörter, kötü haberi sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu: "Arkadaşlar merhaba... Sizlere bu sabah güzel haber vermeyi çok istiyordum ama maalesef test sonucum pozitif çıktı... Bu süreçte sizlerden tek isteğim bolca dua. Hepinizi çok seviyorum..."
İlk kez virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı zaman Levent Dörter, sevenlerini şu sözlerle uyardı: "Dünden beri hiç bir telefona bakamadım. Arayan soran, geçmiş olsun dileklerini ileten herkes sağ olun. Ben evden dışarı sadece market için çıktım ya da marketten geleni eve aldım.
Lütfen çok dikkatli olun ve kafanızı bile dışarı çıkartmayın. Özellikle naylon torbalara eldivensiz dokunmayın. Sakın 'Bana bir şey olmaz' demeyin. Buluyor bu lanet virüs."