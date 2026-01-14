Dilan Çıtak'dan Survivor'da şok eden itiraf! 'Yok artık' dedirtti: ''12 gündür tuvaletimi tutuyorum''
Dilan Çıtak, Survivor'da ada şartlarına uyum sağlamakta zor anlar yaşıyor. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan Çıtak, 12 gündür tuvaletini tuttuğunu itiraf ederek izleyenleri şaşkına çevirdi. Yarışmacının bu sözleri kısa sürede sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.
TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor'da bu sene İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak da boy gösteriyor. Survivor'da zor anlar yaşayan Dilan Çıtak, ada şartlarıyla verdiği mücadeleyi gözyaşları içinde anlattı. Sözler kısa sürede herkes tarafından konuşulmaya başlandı.
Survivor 2026 yarışmacıları ada hayatının zorluklarıyla mücadele ediyor. Zaman zaman yarışmacılar yaşadıkları zor anlara dayanamayıp ağlıyor. Son olarak Serenay'ın tuvalet sorunu gündeme gelmişti.
Şimdi ise İbrahim Tatlıses ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Dilan Çıtak konuşuluyor. Onedio'da yer alan habere göre; Dilan Çıtak, tuvalet sıkıntısına dikkat çekerek yaşadığını anlattı.
Çıtak, '12 gündür tuvalete gitmiyorum, terleyerek eritiyorum.” dedi. Bu açıklama sosyal medyada çok defa paylaşılarak gündeme geldi.