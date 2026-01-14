Dilan Çıtak'dan Survivor'da şok eden itiraf! 'Yok artık' dedirtti: ''12 gündür tuvaletimi tutuyorum''

TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor'da bu sene İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak da boy gösteriyor. Survivor'da zor anlar yaşayan Dilan Çıtak, ada şartlarıyla verdiği mücadeleyi gözyaşları içinde anlattı. Sözler kısa sürede herkes tarafından konuşulmaya başlandı.