Dilan Çıtak yine durmadı! Abisi ile paylaştı: İbrahim Tatlıses nasıl tepki gösterecek?

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile 23 yıl sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak arasındaki gerilim uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti. Dilan Çıtak Tatlıses, sekiz yıldır birlikte olduğu sevgilisi Levent Dörter ile 2022 yılında dünyaevine girmişti. Magazin dünyasının olaylı isimlerinden Dilan Çıtak ve eşi hakkında 'boşanma' iddiaları ortaya atılmıştı.