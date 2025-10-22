Dilan Çıtak yine durmadı! Abisi ile paylaştı: İbrahim Tatlıses nasıl tepki gösterecek?
İbrahim Tatlıses'in atıştığı kızı Dilan Çıtak, paylaşımlarıyla yine İmparatoru kızdıracak. adından söz ettirmeye devam ediyor. Çıtak son olarak, babasıyla mahkemelik olan ağabeyi Ahmet Tatlıses ile fotoğrafını Instagram'dan yayımladı.
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile 23 yıl sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak arasındaki gerilim uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti. Dilan Çıtak Tatlıses, sekiz yıldır birlikte olduğu sevgilisi Levent Dörter ile 2022 yılında dünyaevine girmişti. Magazin dünyasının olaylı isimlerinden Dilan Çıtak ve eşi hakkında 'boşanma' iddiaları ortaya atılmıştı.
AYRILIK İDDİALARINA YALANLAMA
Çıtak'ın eşi Levent Dörter'in soyadını Instagram profilinden kaldırması boşanma iddiaları daha da güçlendirmişti.
Çıtak, hakkındaki boşanma iddialarını yalanlamıştı. Çıtak, açıklamasının devamında herhangi bir boşanma durumu olmadığını ve özel hayatını gizli tutmaya devam edeceğini söylemişti.
Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen şarkıcı, geçtiğimiz günlerde manevi babası Cem Çıtak için duygusal sözler yazmıştı.