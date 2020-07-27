Dilan Çıtak Tatlıses'ten Justin Timberlake'li bomba itiraf düet teklif etmiş
BODRUM'da tatil yapan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, yıllar önce kendisiyle düet yapmak isteyen Justin Timberlake'in teklifini geri çevirdiği için çok pişman olduğunu söyledi.
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses hayatındaki en büyük pişmanlığını ve en büyük hayalini açıkladı. Babasının söylediği şarkılardan oluşan bir albüm çalışması yapacağını da söyleyen Dilan, evlilikten, hayallerine, pişmanlıklarına kadar tüm gerçekleri anlattı.
Dilan Çıtak Tatlıses, yeni albümün çok yakında çıkacağını ifade ederek, şunları söyledi:
"Yeni ve ilk albümüm çıkacak, 2 single yapmıştım şimdi bir albüm yapıyorum. İlk albümümde İbrahim Tatlıses şarkıları olacak. Hangi şarkıların olduğunu söylemiyorum. Kendi tarzımla okuyacağım şarkıları. Benden çok fazla arabesk söylememi bekliyorlar ama ben arabesk söylemiyorum normalde de.''
''Tarzımı anlatabileceğim şekilde okuyacağım. Ne kadar zıt bir şarkıyı kendi yorumumla nasıl okumuşum nasıl olacak göreceğiz. Şu anda şarkıların aranjman aşamasındayız ve bitmek üzere. Süper bir sanatçı ile çalışıyoruz, Alper Atakan'la.''
''Heyecanla onu bekliyoruz, bir an önce İstanbul'a dönüp okumalarını yapmamız lazım. Önce o bitirecek sonra biz gidip okuyacağız."