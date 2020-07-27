Dilan Çıtak Tatlıses'ten Justin Timberlake'li bomba itiraf düet teklif etmiş

Dilan Çıtak Tatlıses, yeni albümün çok yakında çıkacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"Yeni ve ilk albümüm çıkacak, 2 single yapmıştım şimdi bir albüm yapıyorum. İlk albümümde İbrahim Tatlıses şarkıları olacak. Hangi şarkıların olduğunu söylemiyorum. Kendi tarzımla okuyacağım şarkıları. Benden çok fazla arabesk söylememi bekliyorlar ama ben arabesk söylemiyorum normalde de.''