Dilan Çıtak Tatlıses'ten evlilik açıklaması: ''Depresyona girdim, çok kırıldım''
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, 8 yıldır birlikte olduğu Levent Dörter ile evlenmişti. Geçtiğimiz hafta dünya evine giren Tatlıses, düğün sonrası ilk kez görüntülendi. Gazetecilerin sorularını cevapladı. Düğün günü ile ilgili açıklamalar yaptı.
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, 8 yıldır birlikte olduğu Levent Dörter ile geçtiğimiz haftalarda evlenmişti. Düğünden sonra ilk defa görüntülenen Dilan Çıtak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Ünlü şarkıcı yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Evlilik sonrası depresyona girdiğini ve düğününe gelmeyenlere kırgın olduğunu belirtti.
Dilan Çıtak, düğüne dair hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.
''Heyecanla düğün videolarını bekliyoruz. Evlendik mi yoksa evlenmedik mi anlamış değiliz. 'Acaba geçen hafta evlenenler arkadaşımız mıydı?' diyoruz" açıklamasını yaptı.
Gazetecilere kendini kilolu çektikleri için sitem eden Dilan Çıtak, evlendikten sonra depresyona girdiğini söyledi. Şarkıcının kıyafeti hakkında olumsuz yorum yapanlara ''Kıyafetim hakkında yapılan eleştiriler de hiç hoş değildi'' dedi.