Dilan Çıtak Tatlıses'in sevgilisi Levent Dörter korona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Ben evden dışarı sadece market için çıktım ya da marketten geleni eve aldım. Lütfen çok dikkatli olun ve kafanızı bile dışarı çıkartmayın. Özellikle naylon torbalara eldivensiz dokunmayın. Sakın 'bana bir şey olmaz' demeyin. Buluyor bu lanet virüs”