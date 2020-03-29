Dilan Çıtak Tatlıses'in sevgilisi Levent Dörter korona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in müzisyen sevgilisi Levent Dörter, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla korona virüs şüphesiyle hastaneye yatırıldı.
Dilan Çıtak Tatlıses'in sevgilisi müzisyen Levent Dörter, sosyal medya hesabı Instagram'da yaptığı bir paylaşımda coronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Dörter, yaşadıklarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
"Bence kafanızı bile dışarı çıkartmayın": Müzisyen Levent Dörter, Instagram hesabından son durumunu anlattığı notunda herkesi şu cümlelerle uyardı: “Dünden beri hiç bir telefona bakamadım. Arayan soran, geçmiş olsun dileklerini ileten herkes sağ olun.
Ben evden dışarı sadece market için çıktım ya da marketten geleni eve aldım. Lütfen çok dikkatli olun ve kafanızı bile dışarı çıkartmayın. Özellikle naylon torbalara eldivensiz dokunmayın. Sakın 'bana bir şey olmaz' demeyin. Buluyor bu lanet virüs”
Dörter, dün akşam, Covid-19 (Corona) belirtilerinden dolayı Acıbadem Maslak’a yatırıldı.