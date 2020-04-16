Dilan Çıtak Tatlıses'in sevgilisi Levent Dörter ilk kez hastalık sürecini anlattı!
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ve sevgilisi müzisyen Levent Dörter, koronavirüse yakalanmışlardı. 14 günlük karantina sürecinden sonra hastaneden taburcu edilen Levent Dörter, hastalık sürecini anlattı.
Bir süredir ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ile aşk yaşayan Levent Dörter, koronavirüs salgınına yakalandı ve durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. Korona testi pozitif çıkan ünlü müzisyen ilk defa geçirdiği o hastalık sürecinden bahsetti.
"Karantinada 3 günüm kaldı": Hastaneden taburcu edilip, evde karantinaya giren Levent Dörter, sokağı izlerken görüntülendi. Basın mensuplarının röportaj isteklerini kırmayan Dörter, "Atlattık. Karantinada son 3 günüm kaldı" dedi.
"Psikolojik olarak yıprandım": Müzisyen Dörter, hastalık sürecini şu sözlerle ifade etti: İlk başta grip zannettim. Sonra biraz ağırlaştı, ateşim yükseldi. 7 gün hastanede yattım. Zor bir süreç geçirdim.
Hastanede hastalıkla boğuşurken ister istemez televizyonu açıyorsun. 'Bu da öldü', 'Bu da yakalandı', 'Sayı bu kadar arttı' gibi haberleri görünce psikolojim biraz yıprandı.