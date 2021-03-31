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Dilan Çıtak Tatlıses'in korku dolu anları! Hırsızların saldırısına uğradı

Dilan Çıtak Tatlıses'in korku dolu anları! Hırsızların saldırısına uğradı

Türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, iş yerinde korku dolu anlar yaşadı. İşyerine zorla giren hırsızların saldırısına uğrayan Dilan Çıtak olaydan yara almadan kurtuldu.

Dilan Çıtak Tatlıses'in korku dolu anları! Hırsızların saldırısına uğradı

Nişantaşı'nda ofisi bulunan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, hayatının şokunu yaşadı. Yabancı uyruklu şahısların iş yerine saldırdığı Çıtak, büyük panik yaşadı.

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Dilan Çıtak Tatlıses'in korku dolu anları! Hırsızların saldırısına uğradı

 Saldırı sırasında işyerinde olan Dilan Çıtak sokağa çıkıp polislerden yardım istedi. Yabancı uyruklu şahıslar tarafından hırsızlık amaçlı saldırıya uğrayan şarkıcı Dilan Çıtak olaydan yara almadan kurtulurken soluğu karakolda aldı. 

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Dilan Çıtak Tatlıses'in korku dolu anları! Hırsızların saldırısına uğradı

Dilan Çıtak Tatlıses'in sevgilisi Levent Dörter ilerleyen dakikalarda yanlarında çalışan bir gençle karakoldan ayrıldı. Gencin kafasından darbe aldığı görüldü.

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Dilan Çıtak Tatlıses'in korku dolu anları! Hırsızların saldırısına uğradı

Tatlıses'in polise verdiği ifadede, 'kapıları tekmelediler, yabancı uyruklulardı' dediği öğrenildi. Koşar adımlarla karakola giren Dilan Çıtak Tatlıses, "Tırnakçı dükkanıma saldırdılar. Şikayetçi olmaya geldim. Bir çalışanımız ağır yaralı" dedi.

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