Dilan Çıtak Tatlıses, Armağan Çağlayan'ın o sorusu karşısında şaştı kaldı! "Ne münasebet, yetmiyor mu bir tane..."
Geçtiğimiz hafta görkemli bir düğün töreni ile 8 yıldır birlikte olduğu Levent Dörter ile düyanevine giren Dilan Çıtak Tatlıses, Armağan Çağlayan'ın Youtube programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan güzel isim Çağlayan'ın "Açık ilişki yaşamak normal midir?" sorusu karşısında şaştı kaldı. Ünlü şarkıcı soruya bakın nasıl yanıt verdi...
İmparator lakabıyla tanınan usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, 8 yıldır birlikte olduğu müzisyen sevgilisi Levent Dörter ile evlemişti. Düğün sonrası ilk kez kameralar karşısına geçen güzel isim Armağan Çağlayan'nın programına konuk oldu.
Düğünüyle bir süredir gündemde olan Dilan Çıtak, babası İbrahim Tatlıses'e olan benzerliği ile dikkat çekerken, saçları ile de kendisine hayran bırakıyor. Armağan Çağlayan'ın da dikkatini çeken Dilan Çıtak Tatlıses, saçlarıyla ilgili itiraflarda bulundu.
Çağlayan şarkıcı Dilan Çıtak'a "Saçlarını nasıl yıkıyorsun?" diye soru yöneltti.
Saçlarının bakımının epey zor olduğunu söyleyen Çıtak ise banyoda 2 saat kaldığını belirtti. Tatlıses, fön için bile 3 ayrı kuaförün aynı anda çalışmak zorunda kaldığını söyledi.