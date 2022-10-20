Dilan Çıtak Tatlıses, Armağan Çağlayan'ın o sorusu karşısında şaştı kaldı! "Ne münasebet, yetmiyor mu bir tane..."

Düğünüyle bir süredir gündemde olan Dilan Çıtak, babası İbrahim Tatlıses'e olan benzerliği ile dikkat çekerken, saçları ile de kendisine hayran bırakıyor. Armağan Çağlayan'ın da dikkatini çeken Dilan Çıtak Tatlıses, saçlarıyla ilgili itiraflarda bulundu.