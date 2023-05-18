Dilan Çıtak isyan etti, gelen yorumlarına sert tepki: "Yeter artık, babam bile kabul etti"
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses (34), sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklamayla gündeme geldi. Sahne performansı ve sesiyle adından söz ettiren Dilan Çıtak, hakkında yapılan yorumlara isyan etti. Tatlıses, "Yeter artık" mesajıyla tepkisini dile getirdi.
İbrahim Tatlıses'in babası olduğunu kabul etmesi uzun yıllar alan Dilan Çıtak, kısa sürede hem sesi hem de özel hayatıyla tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı.
"DÜĞÜN GÜNÜ OLAY ÇIKARDI"
Dilan Çıtak, babasının soyadı Tatlıses'e, evlendikten sonra Dörter’in de eklenmesi hakkında, "Sosyal medyada yanlışlıkla Dilan Çıtak yapmışım. Bir olay çıkardı düğün günü! 'Ben soyadımı almanı bekliyordum' dedi. Ben de 'Sen ne meraksız görünen meraklıymışsın’ dedim. Sosyal medyada 30 gün sonra yazıyı değiştirebiliyormuşsun, benim haberim yok. Gün saymış. Otuzuncu gün ‘Hadi yazsana Dörter’ dedi. Dörter yazdırmak için çok uğraştı neyse” sözleriyle itirafta bulunmuştu.
BAŞARISINA GELEN YORUMLARDAN RAHATSIZ
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başladı ve başarılı performansıyla da sahnelerin aranan isimlerinden oldu. Ancak genç şarkıcı, başarısının babasının gölgesinde kalmasından rahatsız. Dilan Çıtak son olarak hakkında yapılan yorumlara isyan etti.
"20 YILDIR MÜZİK YAPIYORUM"
"Ben babamı çok seviyorum çok saygı duyuyorum ama yetmedi mi beni bir birey olarak kabul edemeyişiniz" diyen Çıtak açıklamasında "Babam bile kabul etti Dilan Çıtak olduğumu bir siz edemediniz. 'Baban sayesinde' lafından bıktım! Ben 20 yıldır müzik yapıyorum" dedi.