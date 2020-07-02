Dilan Çıtak babası İbrahim Tatlıses'e ateş püskürdü: Çocuk hislerle yapılır

Dilan Çıtak, daha önceki açıklamalarında babası İbrahim Tatlıses'in kendisine Kuşadası'nda bir ev vereceğini, ama vaadedilen evin verilmediğini söyledi. Bu konuya cevap veren Tatlıses ise "Bize evrak gönderecekti, göndermedi o yüzden evi alamadı. Ona İstanbul'da ev vereceğim" açıklamasını yaptı.