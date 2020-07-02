Dilan Çıtak babası İbrahim Tatlıses'e ateş püskürdü: Çocuk hislerle yapılır
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, 'Ev vereceğim' deyip vermeyen babasına demediğini bırakmadı. Çıtak, babası İbrahim Tatlıses'e oldukça sert çıktı.
Günlerdir yeni sevgilisinin kendisinden 42 yaş küçük olmasıyla gündemden düşmeyen İbrahim Tatlıses'e kızı Dilan Çıtak, çok sert sözler sarf etti. Kendisine ev vereceğini söyleyen ancak sonradan vazgeçen babasına sert sözlerle yüklenen Çıtak, sevgisizlikten yakındı.
Dilan Çıtak, daha önceki açıklamalarında babası İbrahim Tatlıses'in kendisine Kuşadası'nda bir ev vereceğini, ama vaadedilen evin verilmediğini söyledi. Bu konuya cevap veren Tatlıses ise "Bize evrak gönderecekti, göndermedi o yüzden evi alamadı. Ona İstanbul'da ev vereceğim" açıklamasını yaptı.
Babası İbrahim Tatlıses'in bu sözlerine cevap veren Dilan Çıtak, ''Çocuk evrakla değil hislerle yapılır'' diyerek şunları söyledi:
"Ben başkaları gibi gidip koşup notere evrakları hemen vermedim, başkaları koşup gitmişler, ben geç göndermiş olabilirim, keşke koşup gitseydim ve hayır kurumuna bağışlasaydım.''
'' Ben ev bekliyormuşum gibi bir açıklama olmuş ama ben ev miras beklemiyorum.''