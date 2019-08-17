Dilan Çiçek Deniz'in zayıflığı olay olunca açıkladı! Kemikleri sayılıyordu

Tatilinden fotoğrafları Instagram hesabından paylaşan Dilan Çiçek, bikinili pozlarıyla takipçilerinden beğenileri toplarken zayıflığı gündem olmuştu. Genç oyuncu, "Bir çok yiyeceğe alerjim çıktı. O yüzden kilo verdim, şimdi almaya çalışıyorum'' diyerek açıklama yapmıştı.