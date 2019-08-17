Dilan Çiçek Deniz'in zayıflığı olay olunca açıkladı! Kemikleri sayılıyordu
Son olarak Çukur dizisinde yer alan genç oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in zayıflığı nedeniyle artık kemikleri sayılacak duruma gelince takipçileri endişelenmişti. Genç oyuncu, hastalığı nedeniyle zayıf olduğunu ama kilo almaya başladığını söyleyerek hayranlarının içini rahatlattı.
Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Çukur'da hayat verdiği Sena karakterinin ölmesiyle diziden ayrılan Dilan Çiçek Deniz, yoğun iş temposunun ardından yaz sezonunda denizin ve güneşin keyfini çıkartırken sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyordu ki takipçilerinin dikkatini zayıflığı çekince olay olmuştu.
Tatilinden fotoğrafları Instagram hesabından paylaşan Dilan Çiçek, bikinili pozlarıyla takipçilerinden beğenileri toplarken zayıflığı gündem olmuştu. Genç oyuncu, "Bir çok yiyeceğe alerjim çıktı. O yüzden kilo verdim, şimdi almaya çalışıyorum'' diyerek açıklama yapmıştı.
Fakat, Dilan Çiçek'in artık kemiklerinin sayılacak duruma gelmesi hayranlarını iyice telaşlandırmış, “Aşırı zayıfladın, yoksa blumia mı oldun?” diye sormaya başlamışlardı.
Güzel oyuncu, “Bir rahatsızlığım yok. Bazı besinlere alerjim var” dese de söylentiden kurtulamamıştı.