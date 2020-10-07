Dilan Çiçek Deniz'in sevgilisi Alihan Aloğlu'nun ailesiyle tanıştı
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yeni aşkı Alihan Aloğlu ile önceki gün objektiflere takıldı. İkili, görüntülendiklerini fark edince şaşkını gizleyemedi.
Çukur'da Sena karakterine hayat veren ve ayrılmasıyla herkesi üzen Dilan Çiçek Deniz , adı bir süredir cemiyet hayatının isimlerinden Alihan Aloğlu ile anılıyordu. Genç aşıklar, önceki gün bir alışveriş merkezinde ortaya çıktı.
Dilan Çiçek Deniz ve Alihan Aloğlu uzun süredir görüntülenmekten kaçıyorlardı. Fakat çift yakayı ele verdi. Bu sefer de yine ikili, görüntülendiklerini fark edince neye uğradıklarını şaşırdı.
Çift, ardından bir restoranda Aloğlu'nun ağabeyi Selhan Aloğlu ve babası Sedat Aloğlu ile birlikte akşam yemeği yedi. İkilinin bu karesi, "Dilan aileye girdi" şeklinde yorumlandı.
Peki, Dilan Çiçek Deniz kimdir?
Dilan Çiçek Deniz, 28 Şubat 1995’te Sivas’ta doğmuştur. Annesi ve babası öğretmendir. Babasının adı Orhan Deniz, annesinin adı Hale Temizyürek'dir.