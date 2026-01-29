Dilan Çiçek Deniz'in eski aşkı şoke etti! Yeni aşkı ile dudak dudağa...
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile evlilik hazırlığı yaparken yollarını ayıran İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson, tasarımcı Tilbe Çakır ile yeni bir aşka yelken açtı.
İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson, oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile yaşadığı ilişkiyle uzun süre magazin gündeminde yer almıştı. Saevarsson, 2021 yılında köprü üzerinde romantik bir evlenme teklifi yapmış, çiftin düğün hazırlığı yaptığı konuşulmuştu. Ancak 2022 yılında beklenen düğün yerine ayrılık haberi gelmiş ve çift yollarını ayırmıştı.
AYRILIK SONRASI YENİ İLİŞKİLER
Dilan Çiçek Deniz ile ayrılığının ardından oyuncu Hazal Çağlayan ile adı anılan Saevarsson, bir kez daha bir Türk güzeline gönlünü kaptırdı. İzlandalı yönetmenin, tasarımcı Tilbe Çakır ile yaklaşık üç aydır aşk yaşadığı öğrenildi.
BALI'DE AŞK TATİLİ
Thor Saevarsson ve Tilbe Çakır, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de birlikte çıktıkları tatille dikkat çekti. Çiftin geçtiğimiz günlerde Endonezya'ya gittiği, şu sıralar Bali Adası'nda tatillerini sürdürdüğü öğrenildi.
Taze aşıklar, romantik anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştıkları karelerle de gözler önüne serdi.