Dilan Çiçek Deniz'den kayınpederiyle olay poz! İzlandalı yönetmen Thor'un çılgın babasına bakın!
Yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson'ın ailesiyle tanışmak ve yeni yılı geçirmek için gittiği İzlanda'da ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz'den kayınpederi ile çılgın poz... Güzel oyuncu aileye girdi, görümcesi ve kayınpederiyle fotoğraflarını paylaştı.
Geçtiğimiz günlerde İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson'dan evlilik teklifi alan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisinin ailesiyle tanıştı. İzlanda'ya giden oyuncu, müstakbel görümcesi ve kayınpederiyle çılgın pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Çukur dizisiyle yıldızı parladıktan birçok projede rol alan Dilan Çiçek Deniz, bir süredir aşk yaşadığı İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson ile evlilik kararı aldı. Ciddi bir yola giren oyuncu, sevgilisinin ailesini ziyaret etmek için İzlanda'ya gitti.
Çukur dizisiyle yıldızı parladıktan birçok projede rol alan Dilan Çiçek Deniz, bir süredir aşk yaşadığı İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson'ın ailesiyle tanıştığı kareleri Instagram'da paylaştı.
Geçtiğimiz günlerde sevgilisinden yüzükle evlilik teklifi alan ve ciddi bir yola giren oyuncu, sevgilisinin ailesini ziyaret etmek için İzlanda'da hem yılbaşını karşılayacak hem de evlilik öncesi aileyle ısınma turlarında...