Dilan Çiçek Deniz'den 'Beşiktaşlı futbolcu'dan gelen mesaj' açıklaması
Beşiktaşlı futbolcu Larin'in güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz'e mesaj attığı iddiası sosyal medyada yankılanmıştı. Deniz bu iddiaları sosyal medya üzerinden bir açıklama paylaştı
Beşiktaşlı futbolcunun, Çiçek'e DM'den attığı mesajda, "Çok güçlüyüm, çok zenginim ve Kanadalıyım" iddia edilmişti. Fakat güzel oyuncu konuyla ilgili İnstagram hesabından bir açıklama yaptı.
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İşte Dilen Çiçek Deniz'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama
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Bugün internet ve yazılı basında çıkan "Dm'sine gelen mesaj" içerikli haberler kesinlikle asılsızdır. Taraflar adına rencide edicidir. Hiç tanımadığım kişiler ve özel hayatım ile ilgili üretilen "dedikodu"ların ajansımdan bilgi alınmadan haber yapılmasını kınıyorum.
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Ben basın ile her zaman saygı çerçevesinden bir iletişim kurmuşumdur. Aynı saygının bana da gösterilmesini, bilgi alınarak hakkımda haber yapılmasını bekliyorum.
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