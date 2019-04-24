Dilan Çiçek Deniz'den 'Beşiktaşlı futbolcu'dan gelen mesaj' açıklaması

Dilan Çiçek Deniz'den 'Beşiktaşlı futbolcu'dan gelen mesaj' açıklaması

Beşiktaşlı futbolcu Larin'in güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz'e mesaj attığı iddiası sosyal medyada yankılanmıştı. Deniz bu iddiaları sosyal medya üzerinden bir açıklama paylaştı

Dilan Çiçek Deniz'den 'Beşiktaşlı futbolcu'dan gelen mesaj' açıklaması - Sayfa 1

Beşiktaşlı futbolcunun, Çiçek'e DM'den attığı mesajda, "Çok güçlüyüm, çok zenginim ve Kanadalıyım" iddia edilmişti. Fakat güzel oyuncu konuyla ilgili İnstagram hesabından bir açıklama yaptı.

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Dilan Çiçek Deniz'den 'Beşiktaşlı futbolcu'dan gelen mesaj' açıklaması - Sayfa 2

İşte Dilen Çiçek Deniz'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama

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Dilan Çiçek Deniz'den 'Beşiktaşlı futbolcu'dan gelen mesaj' açıklaması - Sayfa 3

Bugün internet ve yazılı basında çıkan "Dm'sine gelen mesaj" içerikli haberler kesinlikle asılsızdır. Taraflar adına rencide edicidir. Hiç tanımadığım kişiler ve özel hayatım ile ilgili üretilen "dedikodu"ların ajansımdan bilgi alınmadan haber yapılmasını kınıyorum.

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Dilan Çiçek Deniz'den 'Beşiktaşlı futbolcu'dan gelen mesaj' açıklaması - Sayfa 4

Ben basın ile her zaman saygı çerçevesinden bir iletişim kurmuşumdur. Aynı saygının bana da gösterilmesini, bilgi alınarak hakkımda haber yapılmasını bekliyorum.

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