Dilan Çiçek Deniz yeni bir aşka yelken açtı! Sevgilisi meğer en yakın arkadaşıymış...
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin'in bir yıllık ilişkisi geçen eylülde sona ermişti. Dilan, Rafael'in yakın dostuyla yeni aşka yelken açtı.
'Medcezir', 'Güneşin Kızları', 'Bodrum Masalı', 'Çukur' gibi projelerde yer alan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yönetmen ve yapımcı Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşıyordu.
Çift, bir yıldır gözlerden uzak mutlu bir ilişki sürdürüyordu. Ancak geçen eylülde ayrılmışlardı.
Ayrılığın ardından Dilan Çiçek Deniz, Rafael Cemo Çetin'in yakın dostu Miro Gerede Erkaya ile yeni bir aşka yelken açtı. Bu ilişkiyi öğrenen Rafael'in kardeşi Orfeo Çetin'in Miro'nun yanına giderek saldırdığı iddia edildi.
Bu olayın ardından yakın arkadaşların dostluğunun sone erdiği konuşuluyor.
MİRO GEREDE ERKAYA KİMDİR?
Miro Gerede Erkaya 2001 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Oyuncu Bennu Gerede'nin oğludur. Babası ise fotoğraf sanatçısı Koray Erkaya'dır. Daren ve Dilan isimlerinde iki kardeşi vardır.