Dilan Çiçek Deniz yeni bir aşka yelken açtı! Sevgilisi meğer en yakın arkadaşıymış...

'Medcezir', 'Güneşin Kızları', 'Bodrum Masalı', 'Çukur' gibi projelerde yer alan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yönetmen ve yapımcı Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşıyordu.

Çift, bir yıldır gözlerden uzak mutlu bir ilişki sürdürüyordu. Ancak geçen eylülde ayrılmışlardı.