'Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Thor Saevarsson erkekler tuvaletinde basıldı' iddiası
Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz ve İzlandalı reklam yönetmeni sevgilisi Thor Saevarsson'ın bir mekânın erkekler tuvaletinde basıldığı iddia edildi.
Bir süre önce İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile yeni bir aşka yelken açan güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile ilgili olay iddia... Deniz'in İzlandalı sevgilisiyle bir mekanın erkekler tuvaletinde yakalandığı söylentisi sosyal medyaya bomba gibi düştü.
Yaşadıkları aşkla magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü çift hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.
Söylemezsem Olmaz'ın iddiasına göre Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Bebek'te bir mekânın erkekler tuvaletine girdi.
'Tuvalette aşka geldiler'
İddiaya göre Deniz ve sevgilisi tuvalette aşka geldi ve sesleri duyan çalışanlar tarafından dışarıya çıkartıldı.