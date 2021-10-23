'Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Thor Saevarsson erkekler tuvaletinde basıldı' iddiası

Bir süre önce İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile yeni bir aşka yelken açan güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile ilgili olay iddia... Deniz'in İzlandalı sevgilisiyle bir mekanın erkekler tuvaletinde yakalandığı söylentisi sosyal medyaya bomba gibi düştü.