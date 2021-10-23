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'Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Thor Saevarsson erkekler tuvaletinde basıldı' iddiası

'Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Thor Saevarsson erkekler tuvaletinde basıldı' iddiası

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz ve İzlandalı reklam yönetmeni sevgilisi Thor Saevarsson'ın bir mekânın erkekler tuvaletinde basıldığı iddia edildi.

'Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Thor Saevarsson erkekler tuvaletinde basıldı' iddiası

Bir süre önce İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile yeni bir aşka yelken açan güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile ilgili olay iddia... Deniz'in İzlandalı sevgilisiyle bir mekanın erkekler tuvaletinde yakalandığı söylentisi sosyal medyaya bomba gibi düştü.

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'Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Thor Saevarsson erkekler tuvaletinde basıldı' iddiası

Yaşadıkları aşkla magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü çift hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

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'Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Thor Saevarsson erkekler tuvaletinde basıldı' iddiası

Söylemezsem Olmaz'ın iddiasına göre Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Bebek'te bir mekânın erkekler tuvaletine girdi.

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'Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Thor Saevarsson erkekler tuvaletinde basıldı' iddiası

'Tuvalette aşka geldiler'

İddiaya göre Deniz ve sevgilisi tuvalette aşka geldi ve sesleri duyan çalışanlar tarafından dışarıya çıkartıldı. 

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