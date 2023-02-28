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Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu yeni aşka yelken açtı! Fena yakalandılar...

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Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu yeni aşka yelken açtı! Fena yakalandılar...

Afra Saraçoğlu'ndan ayrılması çok konuşulan Mert Yazıcıoğlu ve İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile evlilik hazırlığı yaparken ayrılan güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile bilrikte görüntülendi. Samimi bir şekilde kameralara yakalanan ikilinin yeni aşka yelken açtığı ve bir haftadır görüştüğü iddia edildi. İşte magazin günemine bomba gibi düşen 'aşk' iddiasında detaylar...

Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu yeni aşka yelken açtı! Fena yakalandılar...

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile evlilik hazırlığı yaparken ayrılmıştı.

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Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu yeni aşka yelken açtı! Fena yakalandılar...

İddiaya göre çift, Arnavutköy’de gittikleri bir mekânda kavga edip kül tablasını yere fırlatan oyuncu yeni aşka yelken açtı.

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Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu yeni aşka yelken açtı! Fena yakalandılar...

Güzel oyuncunun yeni aşkı da taze bekarlardan Mert Yazıcıoğlu... Yaklaşık dört yıldır aşk yaşadığı Afra Saraçoğlu ile ayrılık kararı alan Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz Gazetemagazin'in haberine göre el ele görüntülendi.

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Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu yeni aşka yelken açtı! Fena yakalandılar...

Zekariyaköy’de bir mekanda görüntülenen çift mekana el ele girdi. Çiftin 1 haftadır görüştükleri birbirlerini tanıma aşamasında oldukları öğrenildi.

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