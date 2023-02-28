Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu yeni aşka yelken açtı! Fena yakalandılar...

Güzel oyuncunun yeni aşkı da taze bekarlardan Mert Yazıcıoğlu... Yaklaşık dört yıldır aşk yaşadığı Afra Saraçoğlu ile ayrılık kararı alan Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz Gazetemagazin'in haberine göre el ele görüntülendi.