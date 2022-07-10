Dilan Çiçek Deniz tuzlu kahveyi içiremeden düğünü iptal oldu!

Saevarsson daha önce reklam filmi çektiği köprünün yayalara açık olduğunu sandığı için Deniz ile seyir halinde oldukları aracı birden durdurdu. Sevgilisini dışarı davet edip evlenme teklif etti. “Evet” cevabını alınca da 230 bin TL’lik yüzüğü parmağına taktı.