Dilan Çiçek Deniz tuzlu kahveyi içiremeden düğünü iptal oldu!
Geçtiğimiz yaz İzlandalı reklam yönetmeni aşkı Thor Saevarsson'la aşk yaşamaya başlayan ve kısa sürede aşkı evlilikle taçlandırmak isteyen ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in düğünü iptal oldu!
Eylül ayında Fox TV'de Kusursuz Kiracı dizisi ile ekranlarda göreceğimiz Dilan Çiçek Deniz'in sevgilisi ile düğünü iptal oldu.
27 yaşındaki güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz 3 çocuk babası, İzlandalı sevgilisi, reklam yönetmeni Thor Saevarsson’la yaz başında aşk yaşamaya başlamıştı.
Thor Saevarsson nihayet geçen ay boşandı. Önceki akşam da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde Dilan Çiçek Deniz’e büyük bir jest yaptı.
Saevarsson daha önce reklam filmi çektiği köprünün yayalara açık olduğunu sandığı için Deniz ile seyir halinde oldukları aracı birden durdurdu. Sevgilisini dışarı davet edip evlenme teklif etti. “Evet” cevabını alınca da 230 bin TL’lik yüzüğü parmağına taktı.