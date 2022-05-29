Dilan Çiçek Deniz: Thor, tuzlu kahveyi içecek. Kız isteme töreni istiyorum!
İrlandalı yönetmen Thor Saevarsson ile aşk yaşayan Dilan Deniz Çiçek özel hayatıyla ilgili itiraflarda bulundu. Boğazda aldığı evlilik teklifini anlatırken gözleri dolan güzel oyuncu kız isteme töreninin olmasını istediğini söyledi. "Thor tuzlu kahve içecek" açıklamalarında bulundu.
75. Cannes Film Festivali'nde Ömür Sabuncuoğlu'na özel açıklamalar yapan Dilan Çiçek Deniz, merak edilenlerini anlattı.
Cannes'da Kylie Minogue'la tanışma fırsatı bulan Deniz, "Aslında hayranı olduğum isimlerle tanışmak istemiyorum. Çünkü tanıyınca hiç hayal ettiğim gibi biri çıkmayabiliyor. Böyle tecrübelerim oldu." dedi.
27 yaşındaki oyuncu, ayrıca Cannes Film Festivali'nde filmiyle kırmızı halıda yürümek istediğini söyledi.
"Kadın oyunculara mobbing var"
Dilan Çiçek Deniz, sektörde kadın oyuncu olmanın zorluklarından da bahsederken, "Özellikle kadın oyunculara mobbing var. Bunu hissedebiliyorsunuz, umarım bu durum değişir. Başıma geldiğinde gitmeyi değil, karşı tarafı göndermeyi tercih ederim." dedi.