Dilan Çiçek Deniz Oscar partisinde resmen büyüledi
Başarılı oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bu yıl düzenlenen prestijli Elton John Oscar Partisine katılarak Türkiye adına bir ilke imza attı. Ünlü oyuncu, geceye davet edilen ilk Türk isim olarak dikkat çekti.
Her yıl Oscar gecesine paralel olarak düzenlenen ve dünya yıldızlarını bir araya getiren Elton John AIDS Vakfı Akademi Ödülleri Partisi, bu yıl da West Hollywood Park’ta gerçekleşti.
Gecenin ev sahipliğini Elton John, David Furnish, Neil Patrick Harris ve David Burtka üstlenirken, Dilan Çiçek Deniz de davetliler arasında yer aldı.
Ünlü oyuncu geceye The Attico imzalı yeşil transparan elbisesiyle katıldı.
Şıklığını, global yüzü olduğu mücevher markası Boucheron tasarımlarıyla tamamlayan Deniz, kırmızı halının en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.