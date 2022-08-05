Dilan Çiçek Deniz İzlandalı sevgilisi ile bu yaz evlenecekti! Düğünün neden ertelendiğini açıkladı!
Oyunculuğu ile göz dolduran, güzelliği ile mest eden Dilan Çiçek Deniz kariyeri kadar özel hayatıyla da merak konusu olmaya devam ediyor. İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson ile dolu dizgin aşk yaşayan Deniz bu yaz dünya evine girecekken düğünün ertelendiğini duyurmuştu. Bebek'te görüntülenen Deniz konuyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Bakın düğünü neden ertelenmiş?
Oyunculukta gösterdiği başarılı performansı ile adından söz ettiren Dilan Çiçek Deniz İzlandalı reklam yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson ile bu yaz evleneceğini ilan etmiş sonrasında düğünün ertelendiğini duyurmuştu. Bebek'te objektiflere takılan oyuncu düğünün neden ertelendiğini açıkladı.. İşte haberin detayları
Thor Saevarsson ve Dilan Çiçek Deniz, yaz sonu evlenme kararı almışlardı. Sonrasında düğünün iptal olduğu ortaya çıkmıştı.
Geçtiğimiz gün Bebek'te görüntülenen Dilan Çiçek Deniz'den dikkat çeken bir açıklama geldi.
Geçtiğimiz haziran ayında aşk yaşamaya başlayan ve bu yaz dünyaevine girmeleri beklenen ünlü oyuncu ve Thor Saevarsson, sürpriz bir karara imza attı.