Dilan Çiçek Deniz İzlandalı sevgilisi ile bu yaz evlenecekti! Düğünün neden ertelendiğini açıkladı!

Oyunculukta gösterdiği başarılı performansı ile adından söz ettiren Dilan Çiçek Deniz İzlandalı reklam yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson ile bu yaz evleneceğini ilan etmiş sonrasında düğünün ertelendiğini duyurmuştu. Bebek'te objektiflere takılan oyuncu düğünün neden ertelendiğini açıkladı.. İşte haberin detayları