Dilan Çiçek Deniz ilk kez açıkladı! "Bu bir zayıflık değil"
Başarılı oyuncu Dilan Çiçek Deniz, uzun süredir yaşadığı anksiyete hakkında ilk kez bu kadar açık konuştu. Ruh sağlığına dair samimi sözleriyle dikkat çeken ünlü isim, yaşadığı içsel süreci zayıflık olarak görmediğini söyledi. Dilan Çiçek Deniz’in özellikle “Bu bir düşüş değil, potansiyel” çıkışı kısa sürede büyük ilgi gördü.
Paris’te gerçekleşen özel bir çekim sırasında konuşan Dilan Çiçek Deniz, anksiyeteyle kurduğu ilişkiyi ve bu süreçte geliştirdiği bakış açısını anlattı. Ünlü oyuncu, zaman zaman yaşadığı huzursuzluk hissini artık farklı bir yerden okumaya çalıştığını ifade etti. Çukur, Bodrum Masalı ve Kırmızı Oda gibi yapımlardaki performansıyla hafızalara kazınan Dilan Çiçek Deniz, anksiyeteyi tarif ederken oldukça çarpıcı bir ifade kullandı. Oyuncu, ne zaman kendini huzursuz hissetse, filozof Kierkegaard’ın şu sözünü hatırladığını söyledi:
“Anksiyete, özgürlüğün baş dönmesidir.”
Bu sözü kendi hayatında farklı bir yere koyduğunu anlatan Dilan Çiçek Deniz, yaşadığı duyguyu bir kırılma ya da güçsüzlük gibi görmek istemediğini belirtti. Ünlü isim, o baş dönmesini bir zayıflık değil, içinde potansiyel barındıran bir alan olarak değerlendirmeye çalıştığını dile getirdi. Dilan Çiçek Deniz’in açıklamalarında en çok öne çıkan bölüm, anksiyeteye yüklediği yeni anlam oldu. Ünlü oyuncu, bunu bir çöküş değil, insanın içindeki gücü keşfetme ihtimali olarak gördüğünü söyledi.
Bu yaklaşımıyla hem kendi yaşadığı süreci görünür kılan hem de ruh sağlığına dair farklı bir bakış sunan oyuncu, sosyal medyada da dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl “Dilan Hakkında Konuşmalıyız” filmiyle yapımcılığa da adım atan Dilan Çiçek Deniz, yalnızca ruh sağlığına değil, kariyerindeki dönüşüme dair de konuştu.
Kamera önünde olmaktan çok, işin arka tarafında yer almanın kendisine farklı şeyler kattığını söyleyen oyuncu, bu deneyimin onu beslediğini anlattı. Özellikle bir işin görünen yüzü olmak yerine, taşıyıcı omurgası olmayı deneyimlemenin kendisine çok iyi geldiğini ifade etti.