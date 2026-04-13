Dilan Çiçek Deniz ilk kez açıkladı! "Bu bir zayıflık değil"

Bu sözü kendi hayatında farklı bir yere koyduğunu anlatan Dilan Çiçek Deniz, yaşadığı duyguyu bir kırılma ya da güçsüzlük gibi görmek istemediğini belirtti. Ünlü isim, o baş dönmesini bir zayıflık değil, içinde potansiyel barındıran bir alan olarak değerlendirmeye çalıştığını dile getirdi. Dilan Çiçek Deniz’in açıklamalarında en çok öne çıkan bölüm, anksiyeteye yüklediği yeni anlam oldu. Ünlü oyuncu, bunu bir çöküş değil, insanın içindeki gücü keşfetme ihtimali olarak gördüğünü söyledi.