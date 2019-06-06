Dilan Çiçek Deniz de tatil sezonunu açtı! Bikinili fotoğrafı olay oldu

Dilan Çiçek Deniz de tatil sezonunu açtı! Bikinili fotoğrafı olay oldu

Dilan Çiçek Deniz de yaz sezonunu açan ünlüler arasına bikinili paylaşımıyla girdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Deniz, kilosundan dolayı çok eleştirildi.

Dilan Çiçek Deniz de tatil sezonunu açtı! Bikinili fotoğrafı olay oldu - Sayfa 1

Geçtiğimiz haftalarda 72. Cannes Film Festivali'ne katılarak adından sıkça söz ettiren Çukur dizisinin yıldızı Dilan Çiçek Deniz, yaz sezonunu açan ünlüler arasına girdi. Sosyal medya hesabından yaptığı bikinili paylaşım ile tatilde olduğunu ifade eden Dilan Çiçek, takipçilerinden birçok yorum aldı.

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Dilan Çiçek Deniz de tatil sezonunu açtı! Bikinili fotoğrafı olay oldu - Sayfa 2

Sosyal medya hesabından bu bikinili fotoğrafını paylaşan Dilan Çiçek Deniz, kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken bir yanda da zayıflığı nedeniyle birçok eleştiri aldı. Genç oyuncuya takipçileri ''Bu ne zayıflık, biraz kilo al'' gibi yorumlarda bulundu.

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Dilan Çiçek Deniz de tatil sezonunu açtı! Bikinili fotoğrafı olay oldu - Sayfa 3

Bu sene 72.si düzenlenen festivale davetli olarak katılan genç oyuncu, açılış töreninde giydiği kıyafeti ve lüks bir mücevher markasının ürünleri olan servet değerindeki takılarıyla olay olmuştu.

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Dilan Çiçek Deniz de tatil sezonunu açtı! Bikinili fotoğrafı olay oldu - Sayfa 4

Deniz, kırmızı halıda, Hakan Yıldırım imzalı elbisesi ve Messika'nın özel tasarımlı takılarıyla yabancı basının da ilgisini üzerine toplamıştı. 

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