Dilan Çiçek Deniz de tatil sezonunu açtı! Bikinili fotoğrafı olay oldu
Dilan Çiçek Deniz de yaz sezonunu açan ünlüler arasına bikinili paylaşımıyla girdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Deniz, kilosundan dolayı çok eleştirildi.
Geçtiğimiz haftalarda 72. Cannes Film Festivali'ne katılarak adından sıkça söz ettiren Çukur dizisinin yıldızı Dilan Çiçek Deniz, yaz sezonunu açan ünlüler arasına girdi. Sosyal medya hesabından yaptığı bikinili paylaşım ile tatilde olduğunu ifade eden Dilan Çiçek, takipçilerinden birçok yorum aldı.
Sosyal medya hesabından bu bikinili fotoğrafını paylaşan Dilan Çiçek Deniz, kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken bir yanda da zayıflığı nedeniyle birçok eleştiri aldı. Genç oyuncuya takipçileri ''Bu ne zayıflık, biraz kilo al'' gibi yorumlarda bulundu.
Bu sene 72.si düzenlenen festivale davetli olarak katılan genç oyuncu, açılış töreninde giydiği kıyafeti ve lüks bir mücevher markasının ürünleri olan servet değerindeki takılarıyla olay olmuştu.
Deniz, kırmızı halıda, Hakan Yıldırım imzalı elbisesi ve Messika'nın özel tasarımlı takılarıyla yabancı basının da ilgisini üzerine toplamıştı.