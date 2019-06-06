Dilan Çiçek Deniz de tatil sezonunu açtı! Bikinili fotoğrafı olay oldu

Sosyal medya hesabından bu bikinili fotoğrafını paylaşan Dilan Çiçek Deniz, kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken bir yanda da zayıflığı nedeniyle birçok eleştiri aldı. Genç oyuncuya takipçileri ''Bu ne zayıflık, biraz kilo al'' gibi yorumlarda bulundu.