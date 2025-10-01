Dilan Çiçek Deniz biten ilişkisi sonrası ilk kez konuştu!
Evlenecekleri düşünülen Dilan Çiçek Deniz ile Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ayrılık haberi ile şaşırtmıştı. Neden ayrıldıkları merak konusu olan ünlü çiftten Dilan Çiçek Deniz sessizliğini bozdu. Meğer ayrılık sebebi...
Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile Rafael Cemo Çetin, gözlerden uzak aşklarını yaşıyordu. Çiftten evlilik haberi beklenirken geçtiğimiz aylarda gelen ayrılık haberi herkesi şaşırtmıştı. Deniz'den ilk kez biten ilişkisi hakkında konuştu.
EVLENMELERİ BEKLENİYORDU AYRILDILAR
Yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin'in ile doludizgin bir aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz, ayrılık kararı aldı. Kara bulutların dolaştığı ilişki geçen haftalarda bitti. Oyuncu Deniz ise ilişkilerinin neden bittiğinde dair ilk kez konuştu.
BİTEN İLİŞKİSİ HAKKINDA İLK KEZ KONUŞTU
Eski sevgilisiyle arkadaş kaldıklarını söyleyen Deniz, biten ilişkisi hakkında "Bitmesi gereken her şey bitiyor" yorumunda bulundu.
DİLAN ÇİÇEK DENİZ KİMDİR?
Dilan Çiçek Deniz, 1995 yılında Sivas'da doğmuştur. Lise yıllarındayken tiyatro eğitimi alan Deniz, 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına katılmış ve ikinci olmuştur. Oyunculuk kariyerine ilk olarak Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile adım atan Dilan Çiçek Deniz, daha sonra 'Elif' karakterini canladırdığı Güneşin Kızları dizisi ile dikkatleri çekti. Dilan Çiçek Deniz ayrıca 2016 yapımı "Bodrum Masalı" dizisinde Şevval Sam, Alperen Duymaz, Hilmi Cem İntepe, Toprak Sağlam gibi oyuncularla birlikte rol aldı.