Dilan Çiçek Deniz biten ilişkisi sonrası ilk kez konuştu!

DİLAN ÇİÇEK DENİZ KİMDİR?

Dilan Çiçek Deniz, 1995 yılında Sivas'da doğmuştur. Lise yıllarındayken tiyatro eğitimi alan Deniz, 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına katılmış ve ikinci olmuştur. Oyunculuk kariyerine ilk olarak Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile adım atan Dilan Çiçek Deniz, daha sonra 'Elif' karakterini canladırdığı Güneşin Kızları dizisi ile dikkatleri çekti. Dilan Çiçek Deniz ayrıca 2016 yapımı "Bodrum Masalı" dizisinde Şevval Sam, Alperen Duymaz, Hilmi Cem İntepe, Toprak Sağlam gibi oyuncularla birlikte rol aldı.