Dilan Çiçek Deniz Atiye'nin yıldızı Metin Akdülger'le aşk yaşıyor!
Dilan Çiçek Deniz ve Metin Akdülger'in yeni bir aşka yelken açtıkları magazin gündemine bomba gibi düştü.
Birkan Sokullu ile ilişkisi geçtiğimiz nisan ayında sona eren Dilan Çiçek Deniz, uzun bir süredir hayatına kimseyi almamıştı ki aşk bombası patladı. Dilan Çiçek, aşkı yine bir oyuncuda buldu.
Atiye dizisiyle adından söz ettiren Metin Akdülger ile güzel oyuncunun yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Konuşulanlara göre çift, ilişkilerinin gizli kalması için gözlerden uzak mekanlarda buluşuyor.
Dilan Çiçek Deniz ve Metin Akdülger, daha önce bir dizide başrolü paylaşacakları iddiasıyla gündeme gelmişti.
Peki, Dilan Çiçek Deniz kimdir?
Annesi ve babası öğretmen olan Dilan Çiçek Deniz, 1995 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. Babasının adı Orhan Deniz, annesinin adı Hale Temizyürek’dir. Lisedeyken üç sene boyunca tiyatro eğitimi alan Dilen Çiçek Deniz, 17 yaşındayken Liseler arası Tiyatro Yarışması’na katılıp oyunculuk ödülü aldı.