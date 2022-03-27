Dila Tarkan'ın gelinliği ofsayta düştü kimse beğenmedi işte yılın düğünü Dila Tarkan kimdir

Yunanistan'ın Atina şehrinde mutluluğa 'evet' diyen ünlü çifti Dila Tarkan ve sevgilisi Dağhan Doğruer, dünyaevine girdi. Yılın nikahından ilk kareler sosyal medyada paylaşıldı. Her detayı konuşulan düğünde Dila Tarkan'ın gelinliği sosyal medyada damga vurdu. Adeta ünlüler geçidi yaşanan düğünde her bir konuk 4'er bin euroluk suitlerde konaklar iken, şıklıkları göz kamaştırdı, ancak aynı durum gelin Dila Tarkan için geçerli olmadı. Dila Tarkan'ın gelinliği sosyal medyada yerden yere vuruldu.