Dila Tarkan'ın gelinliği ofsayta düştü kimse beğenmedi işte yılın düğünü Dila Tarkan kimdir
Sosyetenin en ünlü simalarından Dila Tarkan iş insanı Dağhan Doğruer ile 3 yıllık birlikteliğin ardından Yunanistan'ın başkenti Atina'da evlendi. Ünlülerin yağdığı düğünde gelin Dila Tarkan'ın gelinliği sosyal medyada yerden yere vuruldu.
Yunanistan'ın Atina şehrinde mutluluğa 'evet' diyen ünlü çifti Dila Tarkan ve sevgilisi Dağhan Doğruer, dünyaevine girdi. Yılın nikahından ilk kareler sosyal medyada paylaşıldı. Her detayı konuşulan düğünde Dila Tarkan'ın gelinliği sosyal medyada damga vurdu. Adeta ünlüler geçidi yaşanan düğünde her bir konuk 4'er bin euroluk suitlerde konaklar iken, şıklıkları göz kamaştırdı, ancak aynı durum gelin Dila Tarkan için geçerli olmadı. Dila Tarkan'ın gelinliği sosyal medyada yerden yere vuruldu.
Sosyal medya içerik üreticisi Dila Tarkan, yaklaşık üç yıldır aşk yaşadığı iş insanı Dağhan Doğruer'le nikah masasına oturdu.
Dila Tarkan, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Dağhan Doğruer'den evlilik teklifi almış, kısa süre sonra da aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlanmıştı.
Çift Yunanistan'ın Atina şehrinde nikah masasına oturdu. Aile